員警開槍：法律與判決的真相

【不要再說員警不能開槍】
台鐵警察英勇殉職，讓不少人把矛頭指向「司法」，覺得台灣法官都亂判才會讓員警不敢開槍。但真的是這樣嗎？台鐵員警的案子，在法院看來真的不能開槍嗎？我用最近的三個警察開槍案來分析，告訴你其實員警可以開槍。
【警察開槍的法律依據】
依照警械使用條例第4條，警察遭遇拒捕、有危險狀況或持有兇器滋事等情況，是可以使用槍械的。 可是刀槍不長眼，因此這個條例也規定警察使用槍械時要注意合理程度，如果危險已消失就要停止，而且不能傷及無辜。（第6條到第9條）
不少人覺得警察就算能開槍，也會被所謂的「恐龍法官」判刑，所以才不敢開槍，我覺得這個說法不完全正確，尤其是看了幾則判決之後，我覺得最近的法官反而是認可開槍的，而且條件並不嚴格。
【三個警察開槍案】
1.葉警案 葉姓警察發現竊盜罪通緝犯，持槍上前警戒請求下車受檢並強開車門，葉警對空鳴槍後駕駛仍不下車，於是朝向汽車內開了三槍，擊中駕駛腿部。駕駛堅持駛離不遠後墜入田埂，葉警追上發現駕駛�已昏迷，送醫急救仍因出血性休克死亡。 葉警主張自己是要阻止駕駛衝撞與逃逸行為，而且害怕駕駛撞到自己才開槍；開第一槍後不確定有無打到人，才加開第二、三槍。
法官認為，確實駕駛是通緝犯且拒捕，因此警察依法得以開槍。但問題是，開槍也要注意程度與必要性，在看了監視器與各項證據認為，葉警當時所佔的位置不可能會被汽車撞到拖行，而該車也只有倒車逃離而沒有衝撞的行為，因此並沒有「開槍以自保」的情況存在；這個通緝犯的罪刑 只是竊盜罪，並不是重大犯罪；而詢問派出所所長，所長也說碰到駕駛拒捕，有些警察會對車子打，一般員警不敢對人打。只是為了追捕竊盜，又沒有傷及自己或他人的危險狀況存在，葉警卻對著罪犯腿部開三槍，超過法律上的必要性。 法官最後考量葉警出於積極執法的正當目的，且素行良好，只是誤認了開槍的正確方式與時機，最後判業務過失致死，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 （詳情請看最高法院105年度台非字88號刑事判決）
2.劉警案 劉姓警察執勤時發現一輛贓車，趨前盤查，結果駕駛加速駛離拒檢，擦撞一旁警車，並穿越另一個攔截點，最後停靠在路旁。員警追上後持槍至汽車旁邊警戒，見車子滑行即開槍射擊，擊中副駕駛後腦致死亡。 劉警主張自己是要避免贓車逃脫，而且覺得這台贓車逃逸許久，應不單純，因此才在看到汽車往前移動時開槍，但原本只是想射擊輪胎，不知道為何造成這樣的結果。
法官認為，贓車駕駛拒捕加速逃離，還極力逃脫攔截點，因此警察依法可以開槍。可是，劉警與在場其他員警也承認，駕駛沒有衝撞人的危險存在，只是想要逃離，而整段追捕的過程中，駕駛與車上乘客都沒持有危險物品或對員警施以暴力。為了攔下一個脫逃的汽車，卻開槍打死乘客，已經超過了法律上的必要性。詢問了當時攔截點的另一員警，另一員警於贓車脫逃時也有考慮拔槍，但最終決定不拔，因為「擔心傷到車上的人」。從這些角度觀察，劉警的手段確實不合理。 法官最後認為，劉警沒考量這只是個竊盜嫌疑犯，用「生命危險」換取執法順利，不顧現場人民的安危，不符合開槍的法律必要性。但因劉警是出於積極追捕的意思，也與死者家庭達成和解，最後判業務過失致死，處5個月有期徒刑得易科罰金。 （詳情請看桃園地方法院刑事判決105年度矚訴字第23號）
3.張警案 張警於執勤中看見一台疑似警車追逐，而嫌疑車輛駛上人行道，因此前往追捕。車輛因撞擊路上車擋而停下，張警便立於車前持槍嚇阻。駕駛不聽，於是持槍朝車輛射擊兩槍，其中一槍命中駕駛腹腔。最後駕駛倒車又撞到另一騎樓柱子才停止，經送醫後因出血性休克死亡。
法官認為，駕駛是準現行犯，又駕車在人行道上行駛，因此張警依法可以開槍。駕駛在撞至車檔後仍未下車，而附近又人潮眾多，為了阻止駕駛，張警持槍射擊車輛是合理的，而且張警是瞄準輪胎，第一發確實擊中，但第二發因車輛移動而擊中駕駛，可以推測張警有極力避免造成他人傷亡，符合法律上的必要。
這個案子跑到二審，法官更認為在這種情況下，為了阻止車輛行進、保護附近人潮的安全，即便張警的第二發是直接瞄準駕駛射擊，法官都覺得合理。
最後，法官判處張警無罪。 （詳情請看最高法院108年度台上字1017號刑事判決）
【這些判決沒有任何一個法官說「警察你不准開槍」，甚至有一個說「警察瞄準人體也是合理的」。】
從這三個判決可以發現，法官認為警察「可以開槍」，問題只是怎麼開、開哪裡而已。 在拒捕或危險犯罪的時候，員警都可以開槍，而開槍的標準很簡單，如果案發當下有傷及員警或他人的可能性，員警朝人體開槍也是合法的；如果案發當下沒有傷人的可能性，你還是可以開槍，但應該用阻止性的射擊，例如射擊輪胎。
用這個標準來看台鐵案，我覺得該名員警如果看到那位無票上車的乘客亮出刀械揮舞，其實是可以開槍，而且會被法院支持的！誰說員警不能開槍？
我不相信這些判決，警察機關沒有看過並把他納入員警的執勤教材或手冊中。如果真的沒有，你覺得是判決的問題，還是警察訓練的問題？
司法確實會影響員警執勤，但我覺得至少在用槍上面，司法的影響沒有鄉民們想像的大，甚至是支持員警開槍的。
當然，你可能會說：「還是有兩個被判刑啊！」 看看這兩個判決，兩個都判6個月以下，而且可以易科罰金。這是什麼意思？意味著你有繳罰金然後不被關的機會，而且只要5年內沒有犯罪，也不會在良民證上留下犯罪紀錄。請不要忘記，這兩個被判刑的是真的「超過必要性」，這個結果其實代表即便員警違法，法官都會大大的手下留情。
不看判決，來看法條，不管員警開槍是合法或違法，依照警械使用條例第11條的規定，造成傷亡的賠償責任也是由政府出，意味著法律也是站在員警這邊的。
【開槍不是重點，重點是我們能做什麼來保護員警的人身安全？】
據新聞報導，其實當時李姓員警身上是有配槍的。那麼到底為什麼當時該員警不開槍呢？
一方面可能是因為犯人持刀太臨時，根本無人能預料，因此徒�手反制才是最好的辦法；二方面可能是李姓員警顧及車上乘客，貿然開槍就算能制伏罪犯，但更可能傷及無辜。那麼或許我們該思考的是，除了開槍以外，難道沒有別的方法保護員警了嗎？
很多人提出警棍、辣椒水，我覺得都是適合在密閉空間使用的警察權力；而現行規定也是要求兩人同時執勤，或許也是保障員警的一種方式。然而，這兩點在本案似乎都沒有做到。那為什麼沒做到？
而回到最根本的問題，為什麼會有人因為心理壓力、經濟壓力，就選擇隨機傷人？要怎麼找到社會中的這種人，在他們傷害人之前先行介入、保護甚至治療，以避免下一次再發生？
這些問題都沒有正確答案，但我們不能放棄去找答案。罵犯人、罵司法、罵政府都沒有用，個案已經發生，想辦法避免下一次的危機，才能真正能保護員警。
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