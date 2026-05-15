員警開槍：法律與判決的真相

【三個警察開槍案】

1.葉警案 葉姓警察發現竊盜罪通緝犯，持槍上前警戒請求下車受檢並強開車門，葉警對空鳴槍後駕駛仍不下車，於是朝向汽車內開了三槍，擊中駕駛腿部。駕駛堅持駛離不遠後墜入田埂，葉警追上發現駕駛�已昏迷，送醫急救仍因出血性休克死亡。 葉警主張自己是要阻止駕駛衝撞與逃逸行為，而且害怕駕駛撞到自己才開槍；開第一槍後不確定有無打到人，才加開第二、三槍。

法官認為，確實駕駛是通緝犯且拒捕，因此警察依法得以開槍。但問題是，開槍也要注意程度與必要性，在看了監視器與各項證據認為，葉警當時所佔的位置不可能會被汽車撞到拖行，而該車也只有倒車逃離而沒有衝撞的行為，因此並沒有「開槍以自保」的情況存在；這個通緝犯的罪刑 只是竊盜罪，並不是重大犯罪；而詢問派出所所長，所長也說碰到駕駛拒捕，有些警察會對車子打，一般員警不敢對人打。只是為了追捕竊盜，又沒有傷及自己或他人的危險狀況存在，葉警卻對著罪犯腿部開三槍，超過法律上的必要性。 法官最後考量葉警出於積極執法的正當目的，且素行良好，只是誤認了開槍的正確方式與時機，最後判業務過失致死，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 （詳情請看最高法院105年度台非字88號刑事判決）

2.劉警案 劉姓警察執勤時發現一輛贓車，趨前盤查，結果駕駛加速駛離拒檢，擦撞一旁警車，並穿越另一個攔截點，最後停靠在路旁。員警追上後持槍至汽車旁邊警戒，見車子滑行即開槍射擊，擊中副駕駛後腦致死亡。 劉警主張自己是要避免贓車逃脫，而且覺得這台贓車逃逸許久，應不單純，因此才在看到汽車往前移動時開槍，但原本只是想射擊輪胎，不知道為何造成這樣的結果。

法官認為，贓車駕駛拒捕加速逃離，還極力逃脫攔截點，因此警察依法可以開槍。可是，劉警與在場其他員警也承認，駕駛沒有衝撞人的危險存在，只是想要逃離，而整段追捕的過程中，駕駛與車上乘客都沒持有危險物品或對員警施以暴力。為了攔下一個脫逃的汽車，卻開槍打死乘客，已經超過了法律上的必要性。詢問了當時攔截點的另一員警，另一員警於贓車脫逃時也有考慮拔槍，但最終決定不拔，因為「擔心傷到車上的人」。從這些角度觀察，劉警的手段確實不合理。 法官最後認為，劉警沒考量這只是個竊盜嫌疑犯，用「生命危險」換取執法順利，不顧現場人民的安危，不符合開槍的法律必要性。但因劉警是出於積極追捕的意思，也與死者家庭達成和解，最後判業務過失致死，處5個月有期徒刑得易科罰金。 （詳情請看桃園地方法院刑事判決105年度矚訴字第23號）

3.張警案 張警於執勤中看見一台疑似警車追逐，而嫌疑車輛駛上人行道，因此前往追捕。車輛因撞擊路上車擋而停下，張警便立於車前持槍嚇阻。駕駛不聽，於是持槍朝車輛射擊兩槍，其中一槍命中駕駛腹腔。最後駕駛倒車又撞到另一騎樓柱子才停止，經送醫後因出血性休克死亡。

法官認為，駕駛是準現行犯，又駕車在人行道上行駛，因此張警依法可以開槍。駕駛在撞至車檔後仍未下車，而附近又人潮眾多，為了阻止駕駛，張警持槍射擊車輛是合理的，而且張警是瞄準輪胎，第一發確實擊中，但第二發因車輛移動而擊中駕駛，可以推測張警有極力避免造成他人傷亡，符合法律上的必要。

這個案子跑到二審，法官更認為在這種情況下，為了阻止車輛行進、保護附近人潮的安全，即便張警的第二發是直接瞄準駕駛射擊，法官都覺得合理。

最後，法官判處張警無罪。 （詳情請看最高法院108年度台上字1017號刑事判決）