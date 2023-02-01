婚前男女必看！10分鐘讓你了解「婚前契約」.

【可以約定期限，那期限過後是採何夫妻財產制？】

前面提到的個案，他們在這份婚前契約裡面約定分別財產制為夫妻財產制。這裡插播一下，我國民法規定，夫妻能自行決定對於財產的管理與使用方式，並且分為法定財產制與約定財產制，其中約定財產制又可細分為共同財產制與分別財產制，若未約定依法即為法定財產制(民法第1005條參照)。而個案中因為有約定婚前契約的期限，對他們的夫妻財產制屬於何類，會有什麼影響呢？依照民法1017條第3項規定，夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。我們認為，個案情形雖然不是法條明文的改用法定財產制的情況，但他們之間約定分別財產制的期限到期，回歸未約定財產制的狀態，依照規範目的跟立法意旨，個案可以類推適用本條，在婚前契約期限到期後，兩者的夫妻財產制開始為法定財產制，而此前的財產視為婚前財產喔！