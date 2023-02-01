婚前男女必看！10分鐘讓你了解「婚前契約」.

【約法三章更幸福-婚前契約】
結婚雙方在婚前或婚姻關係存續中，為了保障自己婚後的權益所作的協議，就是婚前契約（亦可稱婚姻中契約）。基於契約自由原則，私人間可以就想約定的事情簽訂契約，所以婚前契約或是婚姻中契約都是有法律效力的。不過要注意的是如果婚姻契約違反公共秩序善良風俗的部分會無效(民法第72條參照)，比如說約定其中一方有違反契約內容即離婚，因為婚姻關係的消滅非常注重當事人真意，不能作為條件而預先表示，而且婚前契約或是婚姻中契約都應該以延續婚姻為目的，所以這樣的約定是違反公序良俗而無效的喔！
【若對婚前契約定期限是否有效？】
律師曾經看過一份婚前契約內容，雙方在契約尾聲協議：此約於雙方簽定後五年內有效。究竟此種對於婚前契約定期限的約定是否有效呢？有沒有違反公序良俗呢？實務上看到的婚前契約多為適用於整段婚姻關係，很少特別明定契約期限，目前在法院公開的判決裡面尚無針對婚前契約約定期限而有爭議的案件。律師認為，由於婚前契約的設立是以保障雙方婚姻為目的，所以如果約定期限用來確立雙方婚姻前期互動的默契，在達成共識後覺得這些約法三章已不必要，而終止婚前契約，明定契約期限似無不可。
【可以約定期限，那期限過後是採何夫妻財產制？】
前面提到的個案，他們在這份婚前契約裡面約定分別財產制為夫妻財產制。這裡插播一下，我國民法規定，夫妻能自行決定對於財產的管理與使用方式，並且分為法定財產制與約定財產制，其中約定財產制又可細分為共同財產制與分別財產制，若未約定依法即為法定財產制(民法第1005條參照)。而個案中因為有約定婚前契約的期限，對他們的夫妻財產制屬於何類，會有什麼影響呢？依照民法1017條第3項規定，夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。我們認為，個案情形雖然不是法條明文的改用法定財產制的情況，但他們之間約定分別財產制的期限到期，回歸未約定財產制的狀態，依照規範目的跟立法意旨，個案可以類推適用本條，在婚前契約期限到期後，兩者的夫妻財產制開始為法定財產制，而此前的財產視為婚前財產喔！