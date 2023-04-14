網紅豪砸百萬抽寶GG怒告詐欺　律師這樣說.

【那本案中根本超低的中獎機率呢？】

在我們內部討論中，我們尚未找到類似的案例（有的話拜託分享一下），但小組內有不同的意見，有一派說法是認為，當然成立詐欺罪！因為，就是因為遊戲公司騙我有10%的中獎率我才會一直抽一直抽賠了那麼多錢。另外一派的說法則是認為，對，雖然實際中獎機率只有1%，但是當檢察官起訴詐欺罪時，檢察官並無法證明就是因為只有1%的中卡機率才導致這個人一直抽不到（要是你不要那麼衰，就算是0.1%也會被你抽到啊），因為因果關係難以證明所以最終可能僅成立詐欺未遂罪。而愛玩手遊的你認為呢？當遊戲公司跟你說有10%中獎機會但卻實際上只有1%，你認為成立詐欺罪嗎？

雖然文中案例於實務上還不確定是否會構成詐欺，但行政裁罰上已有相關規範，例如公平交易法第21條、第42條的裁罰，以及於112年1月1日生效的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項應記載事項第6點」(俗稱轉蛋法)也已經有規定，如有違反則主管機關得依消費者保護法第56條之1裁罰之。

新聞來源：https://game.udn.com/game/story/122089/5815799