網紅豪砸百萬抽寶GG怒告詐欺　律師這樣說.

【不可能手氣這麼背吧！？】
每次要抽獎，抽不到的永遠都是自己。讓我們來設想一個情況，讓你上癮戒不掉的手遊跳出一個視窗，告訴你說：保證有10%的機率可以抽到最稀有、最強的卡（你超想要的那張卡！），於是你就投入了巨額資金，但就是ＸＸ的抽不到那張卡。於是，你實在太生氣，開始進行一系列柯南般的調查，後來發現，其實這個抽卡程式設定的是1%的中卡機會。你覺得你對遊戲的愛都被公司騙走了，於是你想提告遊戲公司詐欺，會成嗎？
【先來看看其他（有點荒謬的）真實案例】
賭墨鏡老人套不進圈圈：本案是一個老人一開始假裝自己很弱，於是被害人便被慫恿下注5000元，殊不知被害人下賭之後老人就套進圈圈了！法院認定老人和其他慫恿下注之人同夥，成立刑法第339條之詐欺罪。（臺灣高等法院高雄分院刑事判決101年度上易字第715號） 娃娃都是我的：被告打開娃娃機的鎖控後，竄改娃娃機機台IC主機板程式設定，調整為強爪模式，大幅提升自己可以夾到娃娃的機率，讓自己夾到很多隻娃娃，法院認定這成立刑法第339條之1以不正方法由收費設備取得他人之物之詐欺罪。（臺灣高雄地方法院刑事簡易判決109年度簡字第2563號） 職棒打假球：打假球是中華職棒當中不堪回首的一頁，組頭和球員一起相互配合打假球，故意放水讓對手贏，因此也讓其他賭客陷於錯誤賭錯邊，進而賠上了不少錢，法院認為成立第339條詐欺罪。（臺灣高等法院刑事判決100年度矚上易字第6號）
【那本案中根本超低的中獎機率呢？】
在我們內部討論中，我們尚未找到類似的案例（有的話拜託分享一下），但小組內有不同的意見，有一派說法是認為，當然成立詐欺罪！因為，就是因為遊戲公司騙我有10%的中獎率我才會一直抽一直抽賠了那麼多錢。另外一派的說法則是認為，對，雖然實際中獎機率只有1%，但是當檢察官起訴詐欺罪時，檢察官並無法證明就是因為只有1%的中卡機率才導致這個人一直抽不到（要是你不要那麼衰，就算是0.1%也會被你抽到啊），因為因果關係難以證明所以最終可能僅成立詐欺未遂罪。而愛玩手遊的你認為呢？當遊戲公司跟你說有10%中獎機會但卻實際上只有1%，你認為成立詐欺罪嗎？
雖然文中案例於實務上還不確定是否會構成詐欺，但行政裁罰上已有相關規範，例如公平交易法第21條、第42條的裁罰，以及於112年1月1日生效的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項應記載事項第6點」(俗稱轉蛋法)也已經有規定，如有違反則主管機關得依消費者保護法第56條之1裁罰之。
新聞來源：https://game.udn.com/game/story/122089/5815799