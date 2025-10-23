【開玩笑也能犯罪？談談網路恐嚇罪的判斷標準】

新竹一名網友在公開社團中留言，要狙擊小英，被民眾截圖向警方提出檢舉，最後警方則是依恐嚇罪嫌將這名網友函送法辦。 這名網友反問警方說「玩笑話需要搞得這麼嚴重嗎？」 恩，需要。

恐嚇罪要成立，有兩個條件： 1.針對「生命、身體、自由、名譽、財產」 如果刑法的恐嚇罪要成立，需要針對上面這五個事項進行恐嚇才會成立。 這句「要狙擊小英」很顯然地是針對小英的生命、身體的權利 另外小提醒一下，恐嚇不見得要講的很具體，像是我要殺死你，依照案件背景可以得知恐嚇的內容是針對上面這五個事項的話，也會成立恐嚇。 像是「再不還錢，哪天出事了我可不負責喔......」這種。 2.做出「恐嚇」的行為 根據我國實務判決，只要「足以讓人心生畏懼」的行為，都是恐嚇。 至於怎樣的程度足以讓人心生畏懼？ 法院認為，要「依照社會通念」。也就是說，要一般人覺得會害怕的程度，才叫做恐嚇。 一般人若是聽到有陌生的人想要「狙擊」自己，內心也會開始有些抖抖的吧！

只要針對特定事實，讓人心生畏懼就會成立恐嚇罪。 今天被拿來「開玩笑」的，不論是喜歡吃香菜的蔡英文 還是五月天的瑪莎 ，只要這個「玩笑話」符合上面兩點都會成立恐嚇罪的喔！