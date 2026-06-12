解析消費糾紛：什麼情況算是爭議款？

【哪些情況算是「爭議款」？】

依照我國的「信用卡定型化契約」，並不是所有交易上的糾紛，都算是爭議款。 依照定型化契約第11條，原則上消費糾紛都應該由消費者與店家自行解決，發卡機構與收單機構都只負責金流的處理，因此像是商品的品質、數量或金額有所爭議的時候，也不能叫發卡機構停止付款。 但，如果是「店家不出貨、不提供服務」，這時候就算是有疑義的帳款，就有機會請發卡機構幫你處理。

因此，所謂的爭議款，原則上只有針對「付了錢卻沒拿到東西」的情況才算。如果是買了不喜歡、買錯顏色，這種都不算爭議款，沒辦法要發卡機構幫你當作爭議款來處理。

其實爭議款原本是用來處理「盜刷」的情況，但目前有不少銀行的契��約擴大處理到取消付費或幣別等其他情況，因此才讓不少消費者誤以為任何情況都可以當作爭議款來處理。