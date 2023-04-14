「各地金城武參上」 以顏值給薪可以嗎？.

但是這些列舉的特質真的合理嗎？建議個案認定與工作的關聯

在81年就業服務法制定時，只有對於「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、殘障或以往工會會員身分」有差別對待，才會涉及就業歧視。在這20年間因為雇主的要求更加五花八門，增加了性傾向、婚姻、年齡、星座、血型等，做為不受就業歧視所保護的範疇。 但我們認為以列舉「特定特質受到歧視才是就業歧視」的方��式立法並不妥當，社會觀念日新月異，像是81年立法時的「籍貫」，在現代社會幾乎已經不再看到，又像是求職常需要填的「役畢」與否，與工作能力毫不相關，也很有可能構成就業歧視。 所以我們建議保護勞工不受就業歧視的法規，應該不要使用列舉「不應受歧視的特質」之方式，而是個案認定雇主要求是否與工作有直接關聯，才能更與時俱進，快速適應社會需要。

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