「天下無不是的父母！？」碰到失格父母怎麼辦？律師教你....

【未成年子女可否預先減輕或免除扶養義務？】

有一天小明上國中後學到減輕或免除扶養義務的民法知識，想說爸爸早就不可能回來了，不如先提起訴訟以防爸爸之後又叫我養他，可以嗎？依照民法第1118條-1，必須是「負扶養義務者」可以請求減輕或免除，然而未成年的小明對爸爸還沒有一扶養義務（未成年人是被扶養的，不是要去扶養別人的），故依照法條文義解釋，小明不能在未成年時就提起該訴訟；況且在未成年之前，爸爸仍有可能浪子回頭回來養小孩（雖然機會不大）。