「天下無不是的父母！？」碰到失格父母怎麼辦？律師教你....

【他又對我不好，為什麼我要養他？】
社會事件中，時常發生早早就老死不相往來的父母突然有一天出現了，並且請求子女依照民法規定扶養他，子女此時可以依照民法第1118條-1向法院提起減輕或免除扶養義務之訴；然而在成年滿18歲以前，因為此時未成年子女對父母還沒有扶養義務，可不可以先提起減輕或免除扶養義務之訴，預防未來早就不見的爸媽有天又出現要子女扶養他呢？
【民法第1118條-1】
依照本條第1項，有兩種情形可以減輕或免除扶養義務，第1款是對負扶養義務、其配偶或直系血親有虐待侮辱等身體或精神上的不法侵害行為；第2款是對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。舉例來說，若小明的爸爸從小就虐待小明、或者在三歲時早就跑得不見人影，那麼小明對爸爸就不需要負擔扶養義務（免除）或者不需要負擔那麼多（減輕）。
【未成年子女可否預先減輕或免除扶養義務？】
有一天小明上國中後學到減輕或免除扶養義務的民法知識，想說爸爸早就不可能回來了，不如先提起訴訟以防爸爸之後又叫我養他，可以嗎？依照民法第1118條-1，必須是「負扶養義務者」可以請求減輕或免除，然而未成年的小明對爸爸還沒有一扶養義務（未成年人是被扶養的，不是要去扶養別人的），故依照法條文義解釋，小明不能在未成年時就提起該訴訟；況且在未成年之前，爸爸仍有可能浪子回頭回來養小孩（雖然機會不大）。
【案外案：離婚時講好孩子由媽媽負責⋯⋯】
若小明的爸媽是和平離婚，離婚協議書上寫著媽媽全權照顧小明，爸爸不用負擔扶養費，結果還沒成年的小明又跑去跟爸爸要扶養費用，爸爸覺得「早就跟你媽講好是你媽養你的」，所以拒絕給小明扶養費。是否會符合民法第1118條-1第1項第2款的「『無正當理由』未盡扶養義務」呢？目前實務上還找不到相關的判決，但根據我們的內部討論，有可能符合這一款，所以小明成年後若到法院提起減輕或免除扶養義務之訴，就可能可以不對爸爸負擔扶養義務。為什麼呢？因為就算爸媽離婚協議書裡是由媽媽負責照顧小明，但爸爸對未成年小明還是有一個扶養義務，並不會因會協議書裡這樣寫就不用養小明，只是說爸爸若在小明身上有扶養支出，可以依照協議書再去跟媽媽要錢而已，故如果爸爸因為前述理由而拒絕養小明，法院若認為並非是「正當理由」的話，還是有成立第2款的空間的，成年後的小明就可以免除或減輕對爸爸的扶養義務。