「毒樹果實理論」？律師談「騙票」取得的證據有用嗎？.

【警察要怎麼取得搜索票？】

根據刑事訴訟法相關規定，搜索原則上須符合幾個重點，分別是搜索票書面事項的記載以及搜索票的聲請程序，而這次問題主要是出在聲請程序上。

按照刑事訴訟法第128條之1，警察如果要取得搜索票，需要報請檢察官後，向法院聲請才能達成，而在「警察機關執行搜索扣押應行注意要點」第4點與第5點，對於聲請搜索票時的「必要性」與「相當理由」有特別敘述。

至於為什麼檢警要透過這麼繁雜的程序才能取得搜索票？目的是為了使人民不受到檢警單位恣意的搜索，進而達到保護人民人格上與財產上的權益，所以要求檢警單位在對案情有一定的掌握後，才能向法院聲請搜索票。雖然我們很容易先入為主地想說「這個人就有犯罪了，當然可以搜他全家啊，幹嘛要這麼麻煩？」「如果真的沒犯罪，根本就不怕搜啊！」但這很明顯違反了無罪推定的法則。換個角度想，若允許檢警單位可以隨意而直接搜索人民，你和我即使沒有做什麼壞事，都有可能成為檢警濫權下的受害對象。