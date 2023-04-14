繼承之戰！擅自提領死者存款恐挨告！？.

雷皓明律師 喆律法律事務所 律師 喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過 70 名專業律師所組成的團隊，於全台設有 6 間分所，是您處理法律爭議的首選。

相信大家都聽過這樣子的人間鬼故事：父親死了，有五個小孩，其中一個小孩拿著爸爸的存摺、印章還有密碼等等到銀行把錢領光，正常的話可能會拿去清償醫療費、喪葬費；偏偏有人則是把爸爸的存款都領光花在自己身上。孩子作為一名父親的繼承人，如果做了前述的事情，犯罪嗎？如果犯罪，是犯什麼樣的罪呢？